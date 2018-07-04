Вклады иностранцев в азербайджанских банках вновь начали увеличиваться

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В мае депозиты нерезидентов в коммерческих банках Азербайджана увеличились на 9,3 млн манатов или 1,3% и на 1 июня составили 735,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

По данным, в годовом сравнении объем вкладов сократился на 93,4 млн манатов или 11,3%.

По состоянию на 1 июня, 657,6 млн манатов или 89% вкладов нерезидентов размещено в инвалюте, 77,9 млн манатов или 11% - в национальной валюте.

Следует отметить, что на конец мая 2018 года 7 132,0 млн манатов или 91% вкладов физических лиц в банках размещено резидентами, 735,5 млн манатов или 9% - нерезидентами.