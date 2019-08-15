Российские банки могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам

Вкладчики начинают платить за размещение валютных вкладов в России.

Как передает Report, об этом сообщают «Известия». Со временем такое будет встречаться чаще, считают эксперты.

Отрицательные процентные ставки, ранее постепенно распространившиеся по ставкам европейских центробанков, становятся нормой и в потребительском секторе.

Отрицательный процент означает, что коммерческие и инвестиционные банки не будут размещать деньги в Центробанке, а постараются искать другие, более рискованные варианты для размещения. Таким образом поощряется активная циркуляция денег в экономике и в конечном итоге рост ВВП. Второй основной мотив — ослабление собственной валюты, которая склонна к укреплению, чем вредит местным производителям.

Запустить экономический рост в середине — конце 2010-х годов таким образом не получилось. Начались неприятные побочные эффекты: коммерческие банки вместо того чтобы пустить деньги на кредиты и инвестиции, решили переложить убытки от отрицательных ставок на вкладчиков.

Эксперименты с отрицательными процентными ставками в Европе происходили еще в начале нашего десятилетия. Впервые ставку в минус 0,2% установил Национальный банк Дании в 2012 году для размещаемых коммерческими банками депозитов. Целью подобной меры изначально была защита привязки датской кроны к евро — регулятор всеми средствами хотел предотвратить ее усиление. Вскоре тем же путем направились центральные банки Швеции, Швейцарии, Дании и, наконец, еврозоны.

Как Отрицательные ставки в Европе уже не ограничиваются вкладами, но переходят и на кредиты. Датский Jyske Bank предложил своим клиентам ипотеку с -0,5% годовых, по сути, он будет приплачивать заемщикам за пользование собственными деньгами. Ставка по депозитам в банке в основном нулевая, а Национальный банк также рефинансирует кредитные организации с отрицательным процентом. Таким образом и появляется возможность ввести минус для отдельных случаев ипотечного кредитования.