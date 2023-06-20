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Вкладчики Günay Bank получают компенсации

Вкладчики Günay Bank получают компенсации С 19 июня Фонд страхования вкладов (ADIF) начал выплачивать компенсации вкладчикам ОАО Günay Bank, у которого была отозвана лицензия.
Финансы
20 июня 2023 г. 17:59
Вкладчики Günay Bank получают компенсации

С 19 июня Фонд страхования вкладов (ADIF) начал выплачивать компенсации вкладчикам ОАО Günay Bank, у которого была отозвана лицензия.

Выплаты производятся во всех филиалах и отделениях ОАО Bank Respublika.

Сотрудники Report посетили головной офис банка-посредника и ознакомились с процессом оплаты.

Ответственный представитель Bank Respublika Гусейн Гейбатов сказал, что у банка 33 филиала и 3 отделения, охватывающие все регионы страны: "Клиенты, чтобы получить свои деньги, должны обратиться в любой филиал или отделение, предоставить договор вклада, сберегательную книжку, другие документы, подтверждающие право собственности на депозит, а также удостоверяющие личность. В соответствии с графиком работы банка с 09:00 до 17:30 операторы завершают проверку соответствующих документов, и клиент получает свою компенсацию”.

Напомним, что на конец I квартала 2023 года застрахованные (компенсированные) вклады в Günay Bank составили 38,5 млн манатов. 99,9% вкладов будут компенсированы.

Напомним, что ЦБА аннулировал лицензию ОАО Günay Bank, в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке. Бакинский коммерческий суд принял решение об объявлении банка банкротом.

Ликвидатором банка назначен Фонд страхования вкладов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Günay Bank"ın əmanətçiləri kompensasiyalarını alır

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