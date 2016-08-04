Вкладчики 4 закрытых банков в Азербайджане получили компенсацию в размере 10 млн. манатов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) продолжает выплату компенсаций застрахованных вкладчикам 4 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Как сообщает Report со ссылкой на ADİF, вкладчикам Parabank выплачено 4 248 753 маната, вкладчикам Zaminbank - 3 862 356 маната, вкладчикам Kredobank - 1 047 294 маната, а вкладчикам Dekabank - 763 466 манатов. В целом, по 4 банкам выплачено 9 921 869 манатов.

Согласно информации, для получения компенсации вкладчики Dekabank, Кredobank и Zaminbank должны обратиться в головные офисы банков, а вкладчики Parabank - в филиалы, в которых заключали договоры.