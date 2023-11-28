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Вкладчикам Muğanbank за день выплачено 65 млн манатов

Вкладчикам Muğanbank за день выплачено 65 млн манатов 1 849 защищенным вкладчикам ОАО "Muğanbank" за минувшие сутки было выплачено более 65 млн манатов компенсации.
Финансы
28 ноября 2023 г. 16:23
Вкладчикам Muğanbank за день выплачено 65 млн манатов

1 849 защищенным вкладчикам ОАО "Muğanbank" за минувшие сутки было выплачено более 65 млн манатов компенсации.

Об этом сообщили Report в Фонде страхования вкладов.

Согласно информации, это составляет около 32% от суммы компенсации, которую предстоит выплатить вкладчикам банка.

Отметим, что с 27 ноября выплата компенсаций вкладчикам ОАО "Muğanbank" осуществляется посредством филиалов и отделений банков ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО "Kapital Bank".

С более подробной информацией о порядке выплаты компенсации можно ознакомиться на сайте Фонда страхования вкладов www.adif.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке "Muğanbank"ın əmanətçilərinə bir gündə 65 milyon manat kompensasiya ödənilib

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