Вкладчикам Muğanbank за день выплачено 65 млн манатов

1 849 защищенным вкладчикам ОАО "Muğanbank" за минувшие сутки было выплачено более 65 млн манатов компенсации.
Об этом сообщили Report в Фонде страхования вкладов.
Согласно информации, это составляет около 32% от суммы компенсации, которую предстоит выплатить вкладчикам банка.
Отметим, что с 27 ноября выплата компенсаций вкладчикам ОАО "Muğanbank" осуществляется посредством филиалов и отделений банков ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО "Kapital Bank".
С более подробной информацией о порядке выплаты компенсации можно ознакомиться на сайте Фонда страхования вкладов