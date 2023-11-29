Вкладчикам Muğan Bank за два дня выплачено более 100 млн манатов

2 983 защищенным вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan bank за прошедшие два дня было выплачено 100 млн 951 тыс. манатов компенсации.

2 983 защищенным вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО "Muğan bank" за прошедшие два дня было выплачено 100 млн 951 тыс. манатов компенсации.

Об этом сообщили Report в Фонде страхования вкладов.

Согласно информации, это составляет около 50% от суммы компенсации, которую предстоит выплатить вкладчикам банка.

Отметим, что с 27 ноября выплата компенсаций вкладчикам ОАО "Muğan bank" осуществляется посредством филиалов и отделений банков ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО "Kapital Bank".