Вкладчикам ликвидированных банков Азербайджана компенсировано 733 млн манатов

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил 733,318 млн манатов застрахованным вкладчикам коммерческих банков с аннулированной лицензией. Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Вкладчикам ОАО Parabank выплачено 43,218 млн манатов (98,5% общих обязательств), ОАО Zaminbank – 58,229 млн манатов (80%), ОАО Kredobank – 27,771 млн манатов (99,9%) и ОАО Dekabank – 3,087 млн манатов (98,7%). По четырем банкам в общей сложности выплачено 132,305 млн манатов.

Фонд компенсировал вкладчикам ОАО Atrabank – 14,35 млн манатов (98,2%), ОАО "Кавказский банк развития" – 2,004 млн манатов (96%). Общая сумма составила 16,354 млн манатов.

Выплаты застрахованным вкладчикам ОАО Bank Standard составили свыше 437,346 млн манатов (99,1%), ОАО United Credit Bank – 1,743 млн манатов (83%).

Прием заявок на выплату компенсаций по застрахованным вкладам ликвидируемого ОАО Bank of Azerbaijan завершился 27 января, по состоянию на эту дату вкладчикам компенсировано 24,161 млн манатов (97%).

Прием заявок на выплату компенсаций по застрахованным вкладам ликвидируемых ОАО Bank of Azerbaijan, ОАО Gencebank и ОАО Texnikabank завершился 27 января, 4 февраля и 12 февраля соответственно. По состоянию на эту дату вкладчикам Bank of Azerbaijan компенсировано 24,161 млн манатов (97%), Gencebank – 976,44 тыс. манатов (94%), Texnikabank - 120,433 млн манатов (98,2%).