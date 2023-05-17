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Вкладчикам Günay Bank возместят около 40 млн манатов

Вкладчикам Günay Bank возместят около 40 млн манатов Объем компенсируемых вкладов ОАО Günay Bank, лицензия которого аннулирована Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляет порядка 40 млн манатов.
Финансы
17 мая 2023 г. 10:43
Вкладчикам Günay Bank возместят около 40 млн манатов

Объем компенсируемых вкладов ОАО Günay Bank, лицензия которого аннулирована Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляет порядка 40 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

Günay Bank является членом Азербайджанского фонда страхования вкладов. Компенсации по вкладам населения, застрахованным в банке, будут выплачиваться в соответствии с законодательством. Иные обязательства банка также будут регулироваться в соответствии с законодательством. Согласно отчетности, представленной банком в фонд, на конец I квартала 2023 года застрахованные (компенсируемые) вклады в банке составляют 38,5 млн манатов. По подсчетам, 99,9% вкладов будут компенсированы.

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