Вкладчикам 9 закрытых банков Азербайджана компенсировано 258 млн манатов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 9 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 258,06 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 32,415 млн манатов, ОАО Zaminbank – 46,908 млн манатов, ОАО Kredobank – 16,865 млн манатов, ОАО Dekabank – 2,763 млн манатов, ОАО Atrabank – 12,598 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,625 тыс. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,091 млн манатов, ОАО Gencebank - 926 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,87 млн манатов.