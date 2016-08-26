Вкладчикам 9 закрытых банков Азербайджана компенсировано 218 млн. манатов

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 9 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 218,1 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 20,699 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 36,513 млн. манатов, ОАО Kredobank – 9,946 млн. манатов, ОАО Dekabank – 2,473 млн. манатов, ОАО Atrabank – 3,138 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 883 тыс. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,052 млн. манатов, ОАО Gencebank - 895,6 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,504 млн. манатов.