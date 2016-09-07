Вкладчикам 9 закрытых банков Азербайджана компенсировано 239 млн. манатов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 9 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 239,042 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 21,933 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 40,581 млн. манатов, ОАО Kredobank – 16,434 млн. манатов, ОАО Dekabank – 2,758 млн. манатов, ОАО Atrabank – 11,097 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,514 тыс. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,091 млн. манатов, ОАО Gencebank - 926 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,709 млн. манатов.