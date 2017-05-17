Вкладчикам 11 ликвидированных банков Азербайджана компенсировано 733,202 млн манатов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 11 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в прошлом году.

Как сообщили Report в фонде, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 733,202 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 43,218 млн манатов, ОАО Zaminbank – 58,227 млн манатов, ОАО Kredobank – 27,771 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,087 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,32 млн манатов, ОАО "Кавказский банк развития" – 1,974 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,161 млн манатов, ОАО Gencebank - 976 тыс. манатов, ОАО Texnikabank – 120,433 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 437,345 млн манатов, United Credit Bank – 1,69 млн манатов.

Фонд также заявляет, что прием заявок на выплату компенсаций по застрахованным вкладам Bank of Azerbaijan, Gencebank и Texnikabank завершился 27 января, 4 февраля и 12 февраля соответственно. Обязательства по выплате компенсаций этих банков выполнены на 97%, 94% и 98,2% соответственно.