Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсирован 691 млн. манат

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 690,885 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 42,786 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 52,256 млн. манатов, ОАО Kredobank – 27,005 млн. манатов, ОАО Dekabank – 3,021 млн. манатов, ОАО Atrabank – 14,193 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,88 млн. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,147 млн. манатов, ОАО Gencebank - 975 тыс. манатов, ОАО Texnikabank– 120,08 млн. манатов, ЗАО Bank Standard - 404,535 млн. манатов.