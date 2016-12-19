Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 718 млн манатов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 718,002 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 42,907 млн манатов, ОАО Zaminbank – 52,383 млн манатов, ОАО Kredobank – 27,77 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,021 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,269 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,944 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,148 млн манатов, ОАО Gencebank - 976 тыс. манатов, ОАО Texnikabank– 120,050 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 430,534 млн манатов.