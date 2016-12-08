Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 714 млн манатов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 713,795 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabankвыплачено 42,902 млн манатов, ОАО Zaminbank – 52,38 млн манатов, ОАО Kredobank – 27,192 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,021 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,258 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,943 млн манатов, ОАО BankofAzerbaijan – 24,148 млн манатов, ОАО Gencebank - 975 тыс. манатов, ОАО Texnikabank– 120,050 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 426,926 млн манатов.