Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсирован 721 млн манатов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 721,057 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 42,914 млн манатов, ОАО Zaminbank – 52,421 млн манатов, ОАО Kredobank – 27,77 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,022 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,269 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,974 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,148 млн манатов, ОАО Gencebank - 976 тыс. манатов, ОАО Texnikabank – 120,08 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 433,483 млн манатов.