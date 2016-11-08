Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсирован 681 млн манатов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 680,76 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 42,756 млн манатов, ОАО Zaminbank – 52,242 млн манатов, ОАО Kredobank – 26,925 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,016 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,179 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,88 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,117 млн манатов, ОАО Gencebank - 969 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 120 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 394,613 млн манатов.