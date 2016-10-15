Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 345,8 млн. манатов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 345,755 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 32,82 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 50,922 млн. манатов, ОАО Kredobank – 17,977 млн. манатов, ОАО Dekabank – 2,850 млн. манатов, ОАО Atrabank – 13,899 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,846 млн. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,091 млн. манатов, ОАО Gencebank - 969 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,977 млн. манатов, ЗАО Bank Standard - 80,399 млн. манатов.