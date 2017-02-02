Вкладчикам 10 ликвидированных банков Азербайджана компенсировано 724 млн манатов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщили Report в фонде, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 723,976 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 43,135 млн манатов, ОАО Zaminbank – 53,383 млн манатов, ОАО Kredobank – 27,77 млн манатов, ОАО Dekabank – 3,086 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,271 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,974 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,161 млн манатов, ОАО Gencebank - 976 тыс. манатов, ОАО Texnikabank – 120,397 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 434,823 млн манатов.