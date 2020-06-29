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Выявлена незаконная выплата Минкультурой Азербайджана российскому гостю

Выявлена незаконная выплата Минкультурой российскому гостю

Счетная палата выявила, что Министерство культуры Азербайджана сделало незаконную выплату одному из народных артистов России.

Как передает Report, это выявилось в результате проверок, проводимых Палатой в министерстве.

Гость, имя которого не раскрывается, был приглашен в Баку в связи с подготовкой к новой концертной программе Азербайджанского государственного ансамбля танца и проведения реформ в коллективе. В течение 5 месяцев и 15 дней, когда народного артиста не было в Баку и он не оказывал никаких услуг государству, на его банковский счет были перечислены 26,2 тыс. манатов, за аренду квартиры было выплачено 7,2 тыс. манатов.

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