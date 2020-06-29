Выявлена незаконная выплата Минкультурой Азербайджана российскому гостю

Счетная палата выявила, что Министерство культуры Азербайджана сделало незаконную выплату одному из народных артистов России.

Как передает Report, это выявилось в результате проверок, проводимых Палатой в министерстве.

Гость, имя которого не раскрывается, был приглашен в Баку в связи с подготовкой к новой концертной программе Азербайджанского государственного ансамбля танца и проведения реформ в коллективе. В течение 5 месяцев и 15 дней, когда народного артиста не было в Баку и он не оказывал никаких услуг государству, на его банковский счет были перечислены 26,2 тыс. манатов, за аренду квартиры было выплачено 7,2 тыс. манатов.