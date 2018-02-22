Vision Fund AzerCredit может быть объявлен банкротом

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация ООО Vision Fund AzerCredit обратилась в суд с заявлением о признании ее банкротом.

Об этом сообщили Report в НКО.

Проблемы с погашением кредитов, возникшие после девальвации азербайджанского маната в 2015 году, помешали Vision Fund AzerCredit своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами.

"В соответствии с положениями закона "О несостоятельности и банкротстве", в этом случае следует запустить процедуру банкротства. Поэтому 8 февраля правление НКО обратилось в Бакинский административно-экономический суд № 1", - сообщили в НКО.

Напомним, что Vision Fund AzerCredit создан в 1996 году. Его уставный капитал составляет 303 867 манатов. Учредителями НКО являются Vision Fund International (52%), люксембургская организация Rural Impulse FUND II S.A., SICAV-SIF (24%) и нидерландская организация ASN Belegginsinstellingen Baheer B.V. (24%).

Согласно финансовому отчету НКО, по итогам 2016 года, обязательства превысили активы.