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Visa увеличила для Азербайджана лимит для бесконтактных транзакций

Visa увеличила для Азербайджана лимит для бесконтактных транзакций

Сегодня международная платежная система Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом PIN-кода. 

Как сообщили Report в компании, для Азербайджана этот лимит увеличен до 80 манатов. "Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактно, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода PIN-кода на 60% выше предыдущего, который ранее составлял 50 манатов", - сказала региональный менеджер Visa по странам Кавказского региона Кристина Дорош, комментируя данное решение. 

По ее словам, в бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе: "При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт. Данная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов. Увеличение лимита на проведение бесконтактных операций без введения PIN-кода значительно улучшит потребительский опыт"К.Дорош отмечает, что преимущество бесконтактных платежей прежде всего в их скорости, удобстве и простоте. "Более 27% транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, и мы понимаем, что сейчас этот вид платежей еще более востребован, поэтому Visa вносит изменения, наиболее комфортные для людей", - сказала она.Напомним, что по правилам Visa, все новые карты, которые выпускаются любым банком, как в Азербайджане, так и во всем регионе CEMEA (90 + стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки), должны быть бесконтактными.  По прогнозам, срок действия оставшихся не бесконтактных карт завершится через год-полтора.

Таким образом, карты, которые были выпущены до апреля 2019 года и сейчас находятся в обращении, по окончанию срока действия будут замещены на бесконтактные - банки просто перевыпустят своим клиентам новые бесконтактные карты. 

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