Visa увеличила для Азербайджана лимит для бесконтактных транзакций

Сегодня международная платежная система Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом PIN-кода.

Как сообщили Report в компании, для Азербайджана этот лимит увеличен до 80 манатов. "Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактно, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода PIN-кода на 60% выше предыдущего, который ранее составлял 50 манатов", - сказала региональный менеджер Visa по странам Кавказского региона Кристина Дорош, комментируя данное решение.

По ее словам, в бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе: "При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт. Данная технология обеспечивает самый быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов. Увеличение лимита на проведение бесконтактных операций без введения PIN-кода значительно улучшит потребительский опыт"К.Дорош отмечает, что преимущество бесконтактных платежей прежде всего в их скорости, удобстве и простоте. "Более% транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, и мы понимаем, что сейчас этот вид платежей еще более востребован, поэтому Visa вносит изменения, наиболее комфортные для людей", - сказала она.Напомним, что по правилам Visa, все новые карты, которые выпускаются любым банком, как в Азербайджане, так и во всем регионе CEMEA (90 + стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки), должны быть бесконтактными. По прогнозам, срок действия оставшихся не бесконтактных карт завершится через год-полтора.

Таким образом, карты, которые были выпущены до апреля 2019 года и сейчас находятся в обращении, по окончанию срока действия будут замещены на бесконтактные - банки просто перевыпустят своим клиентам новые бесконтактные карты.