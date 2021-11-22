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Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане

Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане Одна из крупнейших мировых торговых платформ “Amazon.com” с 19 января 2022 года запретит покупки картами Visa, выпущенными в Великобритании.
Финансы
22 ноября 2021 г. 13:23
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане

Одна из крупнейших мировых торговых платформ “Amazon.com” с 19 января 2022 года запретит покупки картами Visa, выпущенными в Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Amazon. Компания связывает это с высокими пошлинами.

Сразу после этого объявления акции Visa на Нью-Йоркской бирже подешевели на 5,2% - до 203,96 долларов США, а сегодня утром - до 200,86 долларов США. А это означает снижение на 13,13% в месячном сравнении.

В ответ на запрос Report в компании Visa заявили, что с Amazon ведутся переговоры для урегулирования вопроса: "Британские покупатели смогут использовать дебетовые и кредитные карты Visa на Amazon UK сегодня и в праздничные дни. Мы очень разочарованы тем, что Amazon угрожает ограничить выбор потребителей в будущем. От этого никто не выиграет. У нас давние связи с Amazon, и мы продолжаем работать над решением, чтобы наши держатели карт могли использовать кредитные карты Visa и продолжить пользоваться услугами Amazon UK с января 2022 года без ограничений“.

Visa отметила, что запрет не повлияет на пользователей карт в Азербайджане: “Amazon продолжает принимать дебетовые и кредитные карты Visa в разных частях света. Наша цель состоит в том, чтобы каждый владелец карты мог использовать свою карту Visa в любом месте, где он хочет совершать покупки“.

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Версия на английском языке Visa comments on impact of Amazon's ban on card users in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Visa” “Amazon”un qadağasının Azərbaycandakı kart istifadəçilərinə təsirini şərh edib

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