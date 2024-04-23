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Visa представит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх

Visa представит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх Международная платежная система Visa представит новый бесконтактный продукт на рынке во время летних Олимпийских игр "Париж-2024".
Финансы
23 апреля 2024 г. 11:43
Visa представит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх

Международная платежная система Visa представит новый бесконтактный продукт на рынке во время летних Олимпийских игр "Париж-2024".

Как сообщает Report, об этом генеральный директор компании Visa в Азербайджане и региональный менеджер Нурлан Гаджиев заявил на совместной пресс-конференции с Национальным олимпийским комитетом.

По его словам, на каждые летние Олимпийские игры компания Visa выводит на рынок новые бесконтактные продукты.

"Это же мы сделаем и в этот раз. Мы считаем, что это уже стало традицией для Visa, и каждые летние Олимпийские игры для нас - это вывод на рынок новых инноваций", - сказал Гаджиев.

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Версия на английском языке Visa to introduce new contactless product at Summer Olympics
Версия на азербайджанском языке "Visa" Yay Olimpiya Oyunlarında bazara yeni təmassız məhsul çıxaracaq

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