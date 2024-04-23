Visa представит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх

Международная платежная система Visa представит новый бесконтактный продукт на рынке во время летних Олимпийских игр "Париж-2024".

Международная платежная система Visa представит новый бесконтактный продукт на рынке во время летних Олимпийских игр "Париж-2024".

Как сообщает Report, об этом генеральный директор компании Visa в Азербайджане и региональный менеджер Нурлан Гаджиев заявил на совместной пресс-конференции с Национальным олимпийским комитетом.

По его словам, на каждые летние Олимпийские игры компания Visa выводит на рынок новые бесконтактные продукты.

"Это же мы сделаем и в этот раз. Мы считаем, что это уже стало традицией для Visa, и каждые летние Олимпийские игры для нас - это вывод на рынок новых инноваций", - сказал Гаджиев.