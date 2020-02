Visa: Азербайджан - один из самых быстрорастущих рынков - ИНТЕРВЬЮ

© Report https://report.az/storage/news/236e0b44ccb33e42ea8197f5b7ac1375/5e4ae54a-2e2b-499c-921f-d5f24b26e982_292.jpg

Интервью Report с региональным менеджером Visa по странам Кавказского региона, Кристиной Дорош

- Недавно Visa обнародовала свои финансовые показатели. Как Вы оцениваете уровень развития платежной индустрии в Азербайджане и какие новшества предшествовали этому в прошлом году?

- При оценке состояния платежного бизнеса в странах мы ориентируемся на такие важные показатели, как рост объема и количества платежей, чтобы понять динамику развития индустрии. Я рада отметить, что Азербайджан на данный момент показывает один из самых высоких темпов роста безналичных платежей в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы.

В 2019 году объем платежей в Азербайджане увеличился по сравнению с прошлым годом на 40%, а количество транзакций - на 41%, что является одним из самых высоких темпов роста в регионе. Мы выделили две фундаментальные причины такого роста.

Во-первых, держатели карт Visa все больше и больше осознают, насколько удобны, быстры и безопасны безналичные платежи. И при этом оплата картами Visa может приносить дополнительные преимущества, такие как скидки, бонусы или, например, возможность выиграть поездку на Олимпийские игры в Токио, спонсором которых выступает Visa. Организаторы Олимпийских игр уже заявили, что это будут самые инновационные Олимпийские игры в истории.

Второй важный фактор – это то, что Visa, являясь прежде всего компанией платежных технологий, в партнерстве с банками предоставляет потребителям все больше возможностей использовать платежные инструменты.

Сейчас в Азербайджане очень активно развиваются бесконтактные платежи, для совершения которых достаточно просто поднести карту или, например, платежное кольцо к бесконтактному POS-терминалу. При этом нет необходимости прокатывать или вставлять карту в терминал, ее даже не нужно передавать в руки кассиру. Это действительно очень быстро, удобно и безопасно.

Еще одним важным событием для всей индустрии безналичных платежей в стране стал запуск в сентябре 2019 г. Visa Token Service, технологии токенизации для развития мобильных платежей и совершенствование системы безопасности безналичных платежей в целом. Это открывает новые возможности для банков развивать мобильные кошельки, которые сегодня уже запущены двумя крупнейшими банками и, мы полагаем, что вскоре будут внедрены практически всеми основными банками Азербайджана. Держатели карт Visa могут легко токенизировать или «привязывать» к такому мобильному приложению свою платежную карту и оплачивать уже телефоном.

Кроме того, токенизация обеспечивает высочайший уровень безопасности, так как при совершении платежа данные банковской карты держателя заменяются цифровым идентификатором — токеном. Каждый токен уникален, генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками. Первыми в Азербайджане токенизацию запустили Международный банк Азербайджана и, в конце января 2020 года, - Kapital Bank. У последнего, например уже более миллиона скачиваний мобильного приложения. Это говорит о том, что миллион азербайджанцев получил возможность платить телефоном и они готовы это делать. Именно благодаря таким решениям, позволяющим людям платить удобно и безопасно, мы и развиваем безналичные платежи.

- В апреле прошлого года Visa выдвинула перед банками стран СНГ требование о переходе на бесконтактные банковские карты. Какие продвижения имеются по данному вопросу в Азербайджане?

- По правилам Visa, все новые карты, которые выпускаются любым банком, как в Азербайджане, так и во всем регионе CEMEA (90 + стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки), должны быть бесконтактными. И это делается для того, чтобы обеспечить одинаковые технологические условия и возможности для всех держателей карт независимо от страны, в которой карта была выпущена или где происходит оплата.

Подобные технологические требования полностью оправдывают себя. Это стимулирует участников рынка переходить к новым технологиям, и мы видим первые результаты. За год количество бесконтактных платежей в Азербайджане выросло в два раза.

По нашим оценкам, срок действия оставшихся не бесконтактных карт завершится через год-полтора.

Мы ожидаем, что карты, которые были выпущены до апреля 2019 года и сейчас находятся в обращении, по окончанию срока действия будут замещены на бесконтактные - банки просто перевыпустят своим клиентам новые бесконтактные карты. Мы не форсируем этот процесс, вместе с тем обращаюсь к гражданам Азербайджана: если у вас не бесконтактная карта, не поленитесь зайти в банк и попросить заменить ее. На сегодняшний момент 88% банков эмитируют бесконтактные карты, то есть 8 карт из 10 уже бесконтактные. С подключением все большего числа банков к сервису токенизации, мы вместе с банками анализируем уровень доступности и востребованности оплат телефоном и ожидаем увидеть взрывной рост мобильных платежей в стране.

- Центральный банк Азербайджана анонсировал планы по использованию банковских карт при оплате проезда в транспорте, в частности уже ведутся консультации по реализации этого проекта с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Участвует ли Visa в этом процессе?

- Visa на глобальном и региональном уровнях является активным участником и партнером городских администраций в развитии транспортных проектов. Транспортные решения Visa уже работают в наземном и подземном транспорте Украины, Беларуси, Казахстана. К примеру, Минск благодаря внедрению платежного решения Visa на транспорте, в тройке мегаполисов (вместе с Лондоном и Ванкувером), где возможно бесконтактно оплатить на всех турникетах всех станций метро. Во многих странах нашего региона, включая Азербайджан, мы работаем совместно с мэриями городов, транспортными управлениями и другими участниками процесса над внедрением таких проектов.

Кроме того, что это очень продвинутые технологические решения, которые помогают городу оптимизировать систему городских перевозок, возможность бесконтактно платить в общественном транспорте – это удобство пассажиров: не надо покупать билеты или жетоны, проездные карты – можно моментально оплатить проезд прикосновением своей банковской карты или телефона непосредственно на турникете или валидаторе.

Запуск платежных решений на транспорте играет ключевую роль в популяризации безналичных платежей. Почему мы считаем, то это очень важно? Мы видим два основных фактора. Во-первых, это огромные обороты наличных или других средств оплаты, требующих постоянного пополнения (билеты, талоны, жетоны и т.д.), которые создают дополнительные сложности при использовании транспортной инфраструктуры. Во-вторых, наличные обороты никак не способствуют выводу экономики из «серой» зоны. Они не поддаются учету и контролю в полном объеме. При переходе транспорта на безналичную систему оплаты проезда все средства попадают в официальный банковский оборот, на банковские счета транспортных организаций, соответственно, с этих оборотов уплачиваются налоги, с которых, в свою очередь, выплачиваются пенсии и другие социальные пособия. Транспорт - это один из важнейших каналов для перехода на безналичные платежи. Он охватывает практически все сферы жизни граждан и каждый из нас сталкивается с необходимостью так или иначе оплачивать проезд, поэтому чем больше мы внедряем безналичные платежи на транспорте, тем значительнее наш вклад в развитие безналичной, а значит правильно работающей экономики.

Еще есть один психологический момент, на мой взгляд очень интересный: у нас есть статистика, которая показывает, что есть категория людей, которые никогда раньше не платили картой, хотя она у них есть. Однако они, получив зарплату, сразу же снимают всю наличность в банкомате, и карта лежит в кошельке или на полке до следующей зарплаты.

Когда появляется возможность безналичной оплаты на транспорте, огромное количество людей в первый раз пробуют оплатить картой именно в транспорте. Понимая, как это просто (прикоснулся и прошел), начинают платить картой в других каналах, например торговых точках или онлайн. Есть еще один барьер: когда в магазине я не знаю, как платить, за мной стоит огромная очередь и мне неловко что-то сделать не так, заставить других ждать – это сдерживает первую попытку безналичной оплаты. В транспорте опыт первого использования карты психологически более безопасный и комфортный. Так люди учатся использовать карту и потом продолжают платить в магазинах и других точках продажи.

- Когда ожидается запуск первого такого проекта в Азербайджане? И в каком общественном транспорте впервые возможно будет использовать банковские карты?

- Мы работаем со всеми главными игроками рынка. О конкретных решениях в этом направлении, безусловно, будут объявлять наши партнеры – Центробанк и транспортные управления.

Это комплексные проекты и, как я уже упомянула, у Visa есть решения для всех типов транспортных систем – метро, наземный и железнодорожный транспорт, с использованием бесконтакта или Visa QR. С нашей стороны мы предлагаем работающие технические решения, экспертизу и огромный опыт, который у нас уже накоплен как на глобальном, так и региональном уровнях - в Украине, Беларуси, Казахстане. Зачастую транспортные решения первыми запускают мегаполисы, очень сложно донести эти технологии до региональных городов. Но и в этом направлении мы тоже работаем: в 10 небольших городах Украины уже запущена система бесконтактной оплаты в наземном транспорте.

- Имеются предположения, что с увеличением платежей NFC повышается риск мошенничества с картами и кражей средств. Насколько это соответствует действительности?

- Это, пожалуй, один из самых распространенных вопросов, который мне задают в разных странах и мне очень легко на него ответить, поскольку это абсолютный миф. Мировая статистика использования карт показывает, что при внедрении современных платежных технологий, в том числе бесконтактных платежей, уровень мошенничества снижается. Как компания платежных технологий с более чем 60 годами опыта работы в 200+ странах мира, мы так долго и успешно существуем именно потому, что краеугольным камнем нашего развития всегда была и остается безопасность платежей. И мы это делаем очень хорошо, пользователи платежных решений Visa доверяют нам, так как мы никогда не внедряем инновации ради инноваций. Для нас безопасность всегда была и будет оставаться главным приоритетом. Поэтому бесконтактные платежи защищены несколькими уровнями защиты. Во-первых, этот чип, который невозможно подделать, очень маленькое расстояние для считывания информации при совершении бесконтактного платежа, уникальные ключи шифрования и другие технические детали.

- Какие инновации планируете внедрить на азербайджанском рынке в этом году в рамках госпрограммы развития безналичных расчетов? В частности, когда можно ожидать запуск технологии Visa Tap to Phone?

- Мы очень гордимся тем, что Visa была первой технологической платежной компанией, которая во всем регионе CEMEA (90 + стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки) летом 2019 г. запустила технологию Visa Tap to Phone. В настоящее время мы ее тестируем в Украине, Беларуси, Грузии и Казахстане.

Visa Tap to Phone, на мой взгляд – это именно та прорывная технология, которая способна помочь индустрии совершить революционный скачок в развитии сети приема карт к оплате. С Visa Tap to Phone возможно превратить в POS-терминал любой NFC-смартфон c операционной системой Android. Раньше банк или владелец бизнеса не смог бы, к примеру, обеспечить каждую точку продажи цветов или курьера доставки POS-терминалом, так как это достаточно дорогое устройство. Но сейчас мы можем, загрузив на телефон соответствующее приложение, превратить телефон в POS-терминал для приема карт к оплате. Таким образом, прикоснувшись телефоном или бесконтактной картой к телефону продавца возможно оплатить, например, цветы или чашку кофе, или доставку. Это позволяет расширить прием платежей в мелких торговых точках, где раньше экономически это было нецелесообразно. Технология предназначена для мелких предпринимателей, малого бизнеса и это тот сегмент, который мы активно намерены развивать. Данная технология уже предложена азербайджанским банкам.

Среди других направлений нашей работы в стране я бы выделила развитие премиальных продуктов и преимуществ при их использовании, а также - работу с финтехами. В целом, все наши шаги и инициативы, включая запуск Visa Token Service, Visa Cashless Forum и другие направлены на развитие безналичных платежей: от внедрения бесконтакта и зарплатных проектов, до программ лояльности, маркетинговых программ и внедрения новых платежных технологий, которые делают процесс оплаты более удобным и быстрым, более приятным для людей. Это наш вклад в реализацию государственной программы развития безналичных платежей Азербайджана, и мы гордимся нашим стратегическим партнерством с Центральным банком Азербайджана, Центром стратегических реформ и Ассоциацией банков.

- Каковы перспективы развития карточного рынка в Азербайджане. Насколько увеличится рынок, в том числе объем безналичных платежей в результате внедрения всех этих новшеств?

- Тренд, который мы видим в других странах: за внедрением сервиса токенизации, обычно, следует Big Tech – Apple, Google. Это произошло в Украине, Беларуси, Казахстане и Грузии. На этих рынках происходит экспоненциальный рост количества бесконтактных платежей, что, к примеру, позволило Грузии стать мировым лидером по уровню проникновения бесконтактных платежей в общей структуре внутристрановых безналичных платежей. Раньше, без возможности бесконтактной оплаты, оплаты телефоном, платежным кольцом или часами, платеж превращался в целый процесс (открыть кошелек, достать карту, протянуть ее кассиру) – таким образом, карту обычно использовали для достаточно крупных платежей. Для мелких ежедневных покупок легче было достать наличные. Поэтому сейчас внедрение новых платежных технологий качественно изменяет удобство использования платежных инструментов и приводит к тому, что количество безналичных платежей стремительно растет.

В Азербайджане мы уже сейчас видим уверенный рост объема и количества платежей. И я думаю, что внедрение токенизации значительно усилит этот рост. Мы в Visa гордимся результатами нашей совместной работы с банками-партнерами: и сегодня Азербайджан является одним из самых быстрорастущих рынков в СНГ и Юго-Восточной Европе.