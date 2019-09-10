Visa огласила три направления развития деятельности компании в Азербайджане

Международная платежная система Visa назвала стратегические приоритеты, которые компания планирует развивать в дальнейшем на финансовом рынке Азербайджана.

Как сообщает Report, новый директор Visa International по Кавказскому региону Кристина Дорос на мероприятии, посвящённом запуску Visa Token Service в Азербайджане, назвала три приоритетных направления.

По ее словам, Visa, как технологическая компания будет продолжать развивать инновации и инновационные решения и приносить эти решения на рынки Азербайджана.

«Самым ярким примером того, как это происходит, будет запуск технологии Visa Token Service (VTS)», - отметила K. Дорос.

Кроме того, по словам регионального директора, еще одним важным направлением работы Visa в Азербайджане будет развитие ежедневных платежей – то, как люди используют платежные карты в своей ежедневной жизни. "Для этого компания Visa совместно с партнерами проводит различные промо-кампании, для того чтобы клиенты банков использовали карты как можно более активно в своих ежедневных операциях", - сказала она.

Третьим важным направлением в развитии компании Visa на рынке, по ее словам, будет продолжение развития премиального направления, премиальных продуктов, которые позволяют клиентам использовать карты, получая при этом дополнительные привилегии и преимущества.

«Я рада отметить, что основополагающим фактором развития всех стратегических направлений в Азербайджане будет усиление локального присутствия компании», - сказала К.Дорос.