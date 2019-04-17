Старший вице-президент Visa: Переход от пластика к расчетам с помощью телефона в Азербайджане будет достаточно быстрым - ЭКСКЛЮЗИВ

Международная технологическая платежная компания Visa обязала азербайджанские банки с апреля выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.

Об этом сказала Report в эксклюзивном интервью старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

«Переход на бесконтактные технологии – глобальный мировой тренд, который является определяющим в эволюции развития рынка платежей. Мы знаем, что жители Азербайджана с нетерпением ожидают возможности рассчитаться с помощью мобильного телефона, посредством Apple Pay, Google Pay, банковских эмитентских кошельков. В основе всех NFC-платежей находится технология Visa Token Service, которая позволяет поставщикам цифровых платежных услуг и банкам предлагать своим клиентам безопасный способ совершения покупок – онлайн или с помощью мобильных устройств. Но, чтобы произошла максимально быстрая миграция есть необходимость усилиться с точки зрения подготовки инфраструктуры, финансовой грамотности населения, а также законодательства стран к процессу внедрения электронных платежей. Поэтому у нас с апреля 2019 года вступил в силу мандат, о том, чтобы вся новая эмиссия платежных карт, выпускаемых банками, происходила на основе карт с бесконтактной технологией», - сказала Вера Платонова.

В основном (99,9% случае) бесконтактные платежи прививают населению привычку пользоваться этой технологией. «Согласно нашим наблюдениям, когда человек начинает рассчитываться бесконтактной картой, у него меняется восприятие, ему нравится платить легко, быстро и удобно, в результате чего увеличивается количество расчетов картой. Во-вторых, бесконтактные карты обладают несколькими уровнями защиты, включая встроенный бесконтактный чип, ограничение суммы бесконтактной транзакций в 50 манат, не требующей подтверждения ПИН-кодом, малое расстояние действия в 4 сантиметра и уникальную систему шифрования, что делает подделку таких карт практически невозможной. Случаев, когда удавалось скопировать полностью бесконтактную карту, до сих пор не было замечено», - отметила старший вице-президент в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы Visa, добавив, что бесконтактная карта максимально безопасная, удобная в пользовании и позволяет перейти на новое эволюционное решение – на расчеты с помощью мобильных телефонов.

В этой связи, по ее словам, есть требование ко всем эмитентам карт. Она считает, что рынки стран региона, в том числе Азербайджана, очень восприимчивы к новым технологиям. Это касается информационных технологий, возможностей использования смартфонов, поэтому переход от пластика к расчетам с помощью телефона будет достаточно быстрым.

«Я думаю, что примерно через 5 лет количество транзакций с помощью мобильного телефона будет намного больше, чем с помощью физического пластика, поэтому и было принято такое решение», - сказала Вера Платонова.

Касаясь вопроса полного перехода на бесконтактные карты в Азербайджане, она отметила, что каждый банк движется в своем темпе: некоторые банки выпускают карты сроком на один год, а некоторые – на пять лет. «Поэтому банки, которые успели выпустить в этом году пятилетние карты, у них еще на такой срок сохранится переходный период. А те банки, которые меняют карты каждый год, этот процесс произойдет достаточно быстро», - сказала старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Другим важным элементом, по ее словам, являются условия приема - все ли терминалы принимают бесконтактные карты. «На сегодня в Азербайджане около половины терминалов принимают бесконтактные платежи», - отметила Вера Платонова.

Она считает, что порядка 80% эмиссии бесконтактных карт в Азербайджане произойдет к 2022 году.

Илаха Мамедли