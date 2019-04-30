​VISA: Некоторые страны нарушают правила платежной системы

"Некоторые страны, которые из-за определенных рисков, закрывают потоки, но это точечная работа с каждым банком и торговой точкой. Если не принимаются карты – это нарушение правил платежной системы".

Об этом сказала Report старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, отвечая на вопрос, почему некоторые турецкие сайты не принимают карты азербайджанских банков.

В.Платонова отметила, что платежная система Visa сейчас ведет переговоры относительно принятия пластиковых карт азербайджанских банков: "Мы сейчас работаем над этим и при наличии подобных явлений просим азербайджанские банки информировать об этом, поскольку так легче проследить за процессом".

Ранее MasterCard заявил, что достиг договоренности с турецкими онлайн-магазинами о приеме к оплате карт Mastercard азербайджанских банков.