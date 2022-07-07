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Visa назначила регионального менеджера компании в Азербайджане

Visa назначила регионального менеджера компании в Азербайджане Компания Visa объявила о назначении Нурлана Гаджиева старшим директором, региональным менеджером в Азербайджане.
Финансы
7 июля 2022 г. 13:42
Visa назначила регионального менеджера компании в Азербайджане

Компания Visa объявила о назначении Нурлана Гаджиева старшим директором, региональным менеджером в Азербайджане.

Как сообщили Report в компании, на своей новой должности Нурлан Гаджиев сосредоточится на развитии бизнеса электронных платежей в Азербайджане, фокусируясь на повышении ценности Visa для банков, продавцов и держателей карт.

"Осуществляя наши смелые амбиции по росту в Азербайджане, мы очень рады организационным изменениям в структуре развития бизнеса Visa в стране. Н. Гаджиев уже 9 лет является ценным членом команды Visa, выстраивая прочные отношения с клиентами, управляя развитием бизнеса, стратегией и ее реализацией на рынке. В новой роли Нурлан продолжит эту работу, обеспечивая интеграцию и согласованность местной команды. Поздравляем с карьерным продвижением",отметила Кристина Дорош, вице-президент Visa и региональный менеджер по Центральной Азии и Азербайджану.

Н. Гаджиев присоединился к Visa в 2013 году, привнеся в команду 9-летний опыт работы в банковском секторе, маркетинге, развитии бизнеса и платежных карт. Непосредственно перед тем, как присоединиться к Visa, он был руководителем отдела платежных карт в азербайджанском DemirBank, отвечая за эквайринг, продукты в сфере платежей, риски по платежным картам и развитие цифровых каналов. До прихода в DemirBank Нурлан работал в UniBank, где руководил маркетингом и развитием бизнеса. Нурлан Гаджиев внес вклад в ряд ключевых событий на азербайджанском рынке, среди которых внедрение VTS, старт Apple Pay, первый запуск B2B Connect наряду с многими другими проектами.

"Имея опыт работы в качестве директора по развитию бизнеса Visa в Азербайджане, я очень рад вместе с командой Visa продолжать развивать безналичную экономику страны. Тесно сотрудничая с нашими деловыми партнерами, клиентами и регулирующими органами в течение последних лет, я горжусь тем, что имею возможность принести больше инноваций и преимуществ нашим клиентам и партнерам, а также усилить наше присутствие на рынке, формируя будущее платежей и внедрение инноваций в Азербайджане", - отметил Н. Гаджиев.

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Версия на английском языке Visa's country manager for Azerbaijan appointed
Версия на азербайджанском языке “Visa”nın Azərbaycan üzrə ölkə meneceri təyin edilib

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