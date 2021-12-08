Visa начнет давать консультации по криптовалютам

Американская Visa Inc. создает консалтинговый сервис по криптовалютам.

Американская Visa Inc. создает консалтинговый сервис по криптовалютам.

Как передает Report, сервис станет частью консалтингового и аналитического подразделения Visa и будет работать с финансовыми институтами, ритейлерами и другими компаниями, консультируя их по рынкам криптовалют, включая их возможное использование для обеспечения операций, а также проведение исследований, связанных с NFT.

Среди клиентов, уже пользующихся услугами сервиса, Visa назвала американский банк UMB.

Компания уже развивает продукты, которые позволяют клиентам использовать криптовалюты для платежей, сообщает "Интерфакс". В марте Visa сообщила, что начала производить расчеты по транзакциям в стейблкойнах (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами), в частности, в USD Coin, который привязан к доллару США.

Кроме того, компания в 2020 году начала работать с цифровыми валютами, выпускаемыми центробанками разных стран.

В период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года Visa провела транзакции с цифровыми валютами на сумму порядка 3,5 млрд долларов.

94% людей имеют некоторый уровень осведомленности о криптовалютах, почти треть из них использовала их в качестве инвестиций или средств обмена, показали результаты опроса, проведенного Visa и маркетинговой компанией LRW. Всего в опросе учувствовало 6 тыс. человек из разных стран мира.