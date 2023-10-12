Visa может поддержать проекты цифровой валюты, "Умного города" и "Умного села" в Азербайджане
Visa может поддержать проекты цифровой валюты, "Умного города" и "Умного села" в АзербайджанеПредседатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов обсудил с делегацией международной платежной системой Visa вопросы развития платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов "Умный город" и "умное село".
Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов обсудил с региональным президентом международной платежной системой Visa Эндрю Торре вопросы развития платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов "Умный город" и "умное село".
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал глава ЦБА Талех Кязымов.
"Начался наш визит в Королевство Марокко, где проходят ежегодные собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Встретились с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и региону Африки Эндрю Торре", - отметил Т. Кязымов.
На встрече также обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и Visa.
Dünya Bankı (#DB) və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (#BVF) İllik Toplantılarının (2023) keçirildiyi Mərakeş Krallığına işgüzar səfərimiz başladı. İlk olaraq @Visa-nın Mərkəzi Avropa, Yaxın Şərq və Afrika regionu üzrə Prezidenti Endryu Torre ilə görüşdük. Görüşdə Mərkəzi Bank ilə… pic.twitter.com/gvEbwPPIwS