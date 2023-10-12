Visa может поддержать проекты цифровой валюты, "Умного города" и "Умного села" в Азербайджане

Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов обсудил с делегацией международной платежной системой Visa вопросы развития платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов "Умный город" и "умное село".

Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов обсудил с региональным президентом международной платежной системой Visa Эндрю Торре вопросы развития платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов "Умный город" и "умное село".

Как сообщает Report , об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал глава ЦБА Талех Кязымов.

"Начался наш визит в Королевство Марокко, где проходят ежегодные собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Встретились с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и региону Африки Эндрю Торре", - отметил Т. Кязымов.

На встрече также обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и Visa.