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Visa может поддержать проекты цифровой валюты, "Умного города" и "Умного села" в Азербайджане

Visa может поддержать проекты цифровой валюты, "Умного города" и "Умного села" в Азербайджане Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов обсудил с делегацией международной платежной системой Visa вопросы развития платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов "Умный город" и "умное село".
Финансы
12 октября 2023 г. 21:00
Visa может поддержать проекты цифровой валюты, Умного города и Умного села в Азербайджане

Председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов обсудил с региональным президентом международной платежной системой Visa Эндрю Торре вопросы развития платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержки проектов "Умный город" и "умное село".

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал глава ЦБА Талех Кязымов.

"Начался наш визит в Королевство Марокко, где проходят ежегодные собрания Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Встретились с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и региону Африки Эндрю Торре", - отметил Т. Кязымов.

На встрече также обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и Visa.

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Версия на азербайджанском языке “Visa” Azərbaycanda rəqəmsal valyuta, "Ağıllı şəhər" və "Ağıllı kənd" layihələrinə dəstək ola bilər

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