Visa купила финтех-стартап за $5,3 млрд

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Компания Visa объявила во вторник о покупке агрегатора финансовой информации Plaid за 5,3 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", этот стартап выпускает программное обеспечение, позволяющее пользователям «безопасно связать свои банковские счета с мобильными приложениями», которые помогают управлять финансами.

Plaid была основана в мае 2013 года. Последний раунд финансирования стартапа состоялся в конце 2018 года. Тот инвестраунд возглавили венчурные фонды Index Ventures и Kleiner Perkins, а компании удалось привлечь 250 млн долларов. При этом в раунде участвовали и два платежных гиганта — Visa и MasterCard. По данным Techcrunch, всего за эти годы инвесторы вложили в Plaid около 350 млн долларов, а оценочная стоимость стартапа после последнего инвестраунда составляла 2,65 млрд долларов — ровно вдвое меньше цены, за которую компанию приобретает Visa.

Для самой Visa это уже не первая покупка финтех-стартапов за последнее время. Только за прошлый год компания приобрела сразу три таких стартапа: платежный сервис Payworks, компанию Verifi, занимающуюся защитой платежей, и разработчика системы «умного» управления токенами Bell ID.