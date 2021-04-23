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Visa и MasterCard прокомментировали вопрос о сроках действия пластиковых карт

Visa и MasterCard прокомментировали вопрос о сроках действия пластиковых карт В последние дни в ряде коммерческих банков дата окончания действия пластиковых карт, заказанных в марте-апреле, указана как декабрь 2024 года
Финансы
23 апреля 2021 г. 17:55
Visa и MasterCard прокомментировали вопрос о сроках действия пластиковых карт

Международные платежные системы Visa International и MasterCard прокомментировали вопросы, связанные с изменением сроков действия пластиковых карт, принадлежащих азербайджанским коммерческим банкам.

В ответ на запрос Report, региональный директор Visa на Кавказе Кристина Дорос рассказала, что срок действия карты определяется банком, выпустившим карту.

"С началом пандемии наша компания предприняла ряд шагов для обеспечения непрерывности платежей держателей карт Visa в Азербайджане, а также снижения нагрузки на банки с точки зрения выпуска и доставки карт. В частности, за это время Visa рекомендовала банкам-эмитентам не отказываться от операций по истечении срока действия карт. Потому что в этом случае банки могут столкнуться с трудностями, связанными с заменой карт и их доставкой своим клиентам. Для проверки возможности совершения операций по своим картам владельцы просроченных карт Visa должны обратиться в банк, выдавший карту.

Кроме того, Visa увеличила лимит для осуществления бесконтактных платежей без ввода PIN-кода. Услуга Visa Easy Payment повысила лимит до 80 манатов, что позволяет осуществлять простую и надежную бесконтактную оплату без ввода PIN-кода. Это делает повседневные операции более удобными и позволяет покупателям оплачивать бесконтактной картой, не вводя PIN-код для более крупных покупок и не касаясь POS-терминала".

Менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар также отмечает, что право выбора даты истечения срока действия пластиковых карт принадлежит банкам: "Срок действия карт определяется в рамках операционных решений соответствующего банка. Нет никаких обязательств касательно истечения срока действия карты, заказанной в апреле, в том же месяце. Mastercard оставляет за банками право принимать решения".

Отметим, что в последние дни в ряде коммерческих банков дата окончания действия пластиковых карт, заказанных в марте-апреле, указана как декабрь 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке “Visa” və “MasterCard” plastik kartların müddətilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi

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