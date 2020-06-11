Visa и Центробанк Азербайджана начали продвижение мобильных платежей

После успешного запуска Visa Token Service в Азербайджане, Visa и Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявили о старте кампании «Платите мобильным приложением с Visa». Двухмесячная кампания нацелена на продвижение мобильных бесконтактных платежей среди потребителей и увеличение количества токенизированных транзакций в стране.

Как передает Report со ссылкой на сообщение международной платежной системы, условия кампании очень просты: для того, чтобы принять в ней участие, держатель карты Visa должен совершить не менее 10 транзакций по 5 манат каждая, в течение 1 месяца через мобильное приложение своего банка. В результате, все держатели карт Visa, выполнившее условия акции, получат 25 манат обратно на свой счет. В течение первого месяца проведения акции потребители получат свой первый кэшбэк в период с 10 июня по 10 июля, а второй - в период с 11 июля по 10 августа. Кампания проводится с 10 июня по 10 июля включительно, участие открыто для всех держателей карт Visa при оплате через мобильные кошельки, выпущенные в трех банках Азербайджана: Международном банке Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika.

«Увеличение количества подключеных устройств с платежной функциональностью, в первую очередь, смартфонов, во многом меняет потребительский опыт. Наша задача – поддерживать усилия регулятора и банков-партнеров по продвижению мобильных платежей в Азербайджане. На базе Visa Token Service банки могут предложить своим клиентам более удобный и безопасный способ оплаты с помощью мобильных телефонов - везде, где принимаются бесконтактные платежи. Мы считаем, что данная кампания - отличная возможность продемонстрировать потребителям преимущества мобильных платежей и помочь им начать оплачивать покупки бесконтактно с помощью мобильного телефона», – отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa по странам Кавказского региона.

Visa Token Service - это инновационная технология, которая обеспечивает безопасную среду для продвижения инноваций в онлайн и мобильной коммерции. Visa первой запустила программу Visa Token Service в Азербайджане в партнерстве с Международным банком Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika в 2019 -2020 гг.

Visa Token Service заменяет конфиденциальную информацию о платежной карте на уникальный цифровой идентификатор – токен. Поскольку «токены» не содержат реквизиты платежного счета потребителя, такие как 16-значный номер счета, они могут безопасно храниться в интернет-магазинах или на мобильных устройствах, что значительно упрощает электронную коммерцию и мобильные платежи. Чтобы попробовать новую услугу, держатели карт Visa должны использовать мобильные устройства с поддержкой NFC, работающие в операционной системе Android (версия 4.4 и выше).

Visa Token Service предоставляет потребителям возможность совершать покупки онлайн и с помощью мобильных устройств, сохраняя при этом целостность платежной транзакции Visa. Основными преимуществами Visa Token Service являются:

- Защита потребителя: токены заменяют 16-значный номер платежной карты на набор цифр – уникальный цифровой идентификатор. Он обеспечивает осуществление платежа и при этом не задействует конфиденциальную личную информацию карточного счета держателя.

- Кастомизированное использование: токены могут быть предназначены для определенных торгово-сервисных предприятий, мобильных устройств или видов покупок. Это новый уровень безопасности инновационных платежных решений.

- Удобство и экономическая эффективность: токен, привязанный к потерянному или украденному мобильному устройству, может быть моментально перевыпущен без необходимости менять номер счета или перевыпускать саму карту.

- Простота обработки: токены основаны на существующих стандартах ISO и поэтому могут процессироваться и перенаправляться торговцами, банками-эквайрами и банками-эмитентами точно так же, как и стандартные платежные карты.