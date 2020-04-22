Visa дала рекомендации азербайджанским банкам

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Международная платежная система Visa предоставила банкам и торгово-сервисным предприятиям руководство касательно операций по картам Visa с истекшим сроком действия во время пандемии COVID-19.

Как сообщили Report в Visa, компания предприняла данный шаг с целью обеспечить возможность бесперебойно платить с Visa для всех держателей'этих карт в Азербайджане.

"В течение периода пандемии Visa рекомендует банкам-эмитентам не отказывать в проведении операций на основании истекшего срока действия карты и убедиться, что на стороне процессинга банка установлены корректные настройки, позволяющие проводить операции по таким картам", - отметили в компании.

В случае доступности хоста банка-эмитента, решение об авторизации транзакции принимается на основании информации о доступных средствах и состоянии счета. Кроме того, если хост банка-эмитента недоступен, Visa, по запросу банка- эмитента, может внести изменения в настройки на стороне платежной системы, чтобы отключить проверку даты истечения срока действия карты.

Держателям карт Visa с истекшим сроком действия необходимо обратиться в банк, выпустивший карту, для того, чтобы проверить возможность проведения операций по их карте.

«Мы понимаем, что в сложившейся ситуации банки Азербайджана могут испытывать сложности, связанные со своевременным перевыпуском и доставкой карт своим клиентам. Мы напоминаем нашим банкам-партнерам о процедуре авторизации транзакций по картам Visa с истекшим сроком действия. Мы можем и будем поддерживать транзакции по картам с истекшим сроком действия, и рекомендуем банкам для этого поменять настройки на своей стороне. Данный шаг поможет уменьшить нагрузку на банки в части перевыпуска и доставки карт, а потребителям - продолжить платить с Visa – безопасно и удобно. В настоящее время мы работаем с банками-эмитентами в Азербайджане и готовы оказать любую консультационную помощь нашим партнерам по этому вопросу», - сказала Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона, комментируя данное решение.