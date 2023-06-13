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Visa: Безналичная оплата на железных дорогах Азербайджана расширяется 

Visa: Безналичная оплата на железных дорогах Азербайджана расширяется  В 2022 году на станциях Абшеронской кольцевой железной дороги банковскими картами было произведено 550 тысяч платежей.
Финансы
13 июня 2023 г. 16:00
Visa: Безналичная оплата на железных дорогах Азербайджана расширяется 

В 2022 году на станциях Абшеронской кольцевой железной дороги банковскими картами произведено 550 тысяч платежей.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по Азербайджану международной карточной организации Visa Нурлан Гаджиев на выставке финансов и технологий Fintech Summit в Баку.

"В настоящее время на 14 станциях установлены турникеты для безналичных расчетов. Безналичная оплата на железных дорогах Азербайджана расширяется", - отметил он.

Гаджиев отметил, что, согласно оценкам, 91% людей во всем мире предпочитают безналичную оплату в транспорте.

"Visa впервые реализовала именно в Азербайджане многие проекты в регионе CEMEA (Центральная Европа, Ближний Восток, Африка). Одна из таких услуг - Tap on Phone, к которой подключены 5 банков. Нам также удалось выпустить экокарту, которая на 98% состоит из морских и океанических отходов, с одним из местных банков. Центральный банк Азербайджана и другие официальные структуры заинтересованы в расширении цифровых и безналичных платежей, предпринимают практические шаги в этом направлении", - заявил Н. Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке "Visa" rəsmisi: "Azərbaycanın dəmir yollarında nağdsız ödəniş hər gün artır"

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