Выручка инвестбанков сократилась до самого низкого с 2008 года уровня

Выручка крупнейших инвестиционных банков в прошлом году упала до самого низкого с 2008 года уровня — к таким данным пришли аналитики исследовательской компании Coalition.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, выручка 12 крупнейших инвестбанков в 2019 году снизилась на 4%, до 147,5 млрд долларов США. С таким снижением связано и то, что за год банки сократили рекордное число сотрудников с 2012 года — 2,9 тысяч человек, что составляет падение на 6%.

Снижение переживают именно инвестбанки и инвестиционные подразделения крупных банков, в то время как у других финансовых институтов наблюдается сильный рост за счет повышения доходов от других направлений, в том числе розничного банкинга и управления активами. Среди причин снижения выручки инвестбанков — более низкие комиссионные сборы, выплачиваемые банкам при торговле акциями.

«Кажется, выручка инвестбанков стабилизировалась в последние два года, и мы ожидаем, что она останется на этом уровне в краткосрочной перспективе»,— отметил глава исследовательского подразделения Coalition Амрит Шахани.