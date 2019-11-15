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Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию

​Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию

В прошлом месяце из Азербайджана в Грузию переведено 2,17 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

Доля Азербайджана в общем объеме переводов в соседнюю страну составила 1,42%. В годовом сравнении объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос на 17,11%.

В октябре в Грузию из зарубежных стран в целом поступило 153,2 млн долларов, что на 11,5% превышает показатель за прошлый год. Наибольшее количество денежных переводов в страну было совершено из России – 37,86 млн долларов.

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