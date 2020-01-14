Выдержит ли экономика Азербайджана массовый приток мигрантов? - МНЕНИЯ

Ныне, на волне политических и военных конфликтов миграционные процессы захлестнули весь мир. Согласно глобальным подсчетам, в прошлом году число международных мигрантов во всем мире приблизилось к 272 миллионам, две трети которых составили трудовые мигранты. Хотя этот показатель растет из года в год, тем не менее, в настоящее время мигранты составляют лишь 3,5% населения мира. Некоторые страны используют миграционные процессы в своих интересах, но вместе с тем совершенно очевидно, что нерегулируемый поток мигрантов создает огромный риск для экономики любой страны.

Как может отразиться неожиданный приток мигрантов на экономике нашей страны?

Комментируя этот вопрос агентству Report, экономист Самир Алиев отметил, что массовое прибытие мигрантов в Азербайджан может ускорить отток иностранной валюты за рубеж: "Вопрос мигрантов актуален как в США, так и в странах Европы, и имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. В США и Европе население стремительно стареет и оттого возникает острая нужда в рабочей силе. Это положительная составляющая миграционных процессов. А отрицательная сторона состоит в том, что мигранты вытесняют с рынка местных жителей, поскольку довольствуются меньшей зарплатой.

Прибывших в Азербайджан мигрантов можно условно подразделить на две категории. К первой категории, считающейся элитарной прослойкой, относятся англоязычные мигранты из Индонезии, Малайзии и стран Европы. Они не столь часто приезжают в нашу страну. А ко второй категории относятся мигранты из Турции, Грузии и Средней Азии. Их значительно больше, но все-таки у нас проблема мигрантов не столь злободневна, как в иных странах. Так, например, эта проблема более актуальна в соседней России.

Экономика Азербайджана не нуждается в рабочей силе столь сильно, как это ощущается в других странах. Благодаря развитию малого и среднего предпринимательства в нашей стране не так много вакантных рабочих мест, а неожиданный приток мигрантов может еще более сократить это число. В то же время приток мигрантов может обернуться ростом преступности.

Экономист Самир Алиев: "Массовый приток мигрантов может стимулировать строительный рынок Азербайджана и обернуться ростом цен".

Хотя мигранты и прибывают в страну с валютой в кармане, все же они приезжают на заработки, а не для построения бизнеса. Поэтому не стоит ожидать, что прибытие мигрантов поспособствует притоку валюты. Наоборот, это обернется оттоком валюты, поскольку мигранты будут обменивать заработанное на доллары и вывозить за рубеж. А значит, приезд мигрантов только ускорит отток валюты. В тоже время, массовый приток мигрантов может стимулировать строительный рынок Азербайджана и обернуться ростом цен. В частности, может подскочить стоимость недорогого жилья.

В настоящее время в Азербайджане нет сколь-либо серьезной угрозы в связи с притоком мигрантов. Но если нынешний показатель миграции поползет вверх, наша страна окажется перед лицом определенной опасности. Мы ни в территориальном, ни в экономическом аспекте не готовы к принятию массового потока мигрантов, как, скажем, Турция и Россия. Нашу экономику формирует, главным образом, нефтяной сектор. Развитие туризма и ненефтяного сектора может создать потребность в мигрантах. Но если приток мигрантов в нашу страну будет обусловлен конфликтами в других регионах, то это тяжким бременем ляжет на нашу экономику, создав большую проблему с точки зрения роста государственных затрат.

Мигранты в Европе получают скудные пособия, поскольку не проходят официальную регистрацию и не платят налоги. В Азербайджане и без того многие уклоняются от выплаты налогов, несмотря на очевидные тенденции к обелению экономики. Поначалу приток мигрантов не создаст серьезные проблемы, но в дальнейшем, в долгосрочной перспективе может привести к снижению доходов от налоговых выплат и сокращению социальных поступлений. В случае массового притока мигрантов государство будет вынуждено взвалить на себя расходы на их лечение и прочие расходы. К тому же придется следить за тем, как они поведут себя в обществе, чтобы не возникло трений на межкультурной почве. В настоящее время в Азербайджане нет такой опасности".

По мнению экономиста Парвиза Гейдарова, вопрос о том, пострадает ли экономика страны от притока мигрантов, зависит от формы миграционных процессов: "Массовый приток беженцев негативно отразится на экономике. Принятие беженцев, их размещение и обеспечение создаст для государства дополнительные трудности. В первую очередь, это обусловлено тем, что Азербайджан на протяжении многих лет решает проблему со своими беженцами. И во многом эту проблему удается решать благодаря доходам от нефти. Но даже несмотря на наличие финансовых ресурсов, эту проблему искоренить все еще не удалось. На фоне всего этого вовсе нежелателен массовый приток в нашу страну беженцев, обусловленный возникновением нестабильной обстановки в регионе. Это создаст проблемы для государства, и, в первую очередь, финансовую.

Но есть и другая форма притока мигрантов, которая обернется большим поступлением наличной валюты в страну. В этом случае резко подскочат цены на рынке недвижимости, а на валютном рынке значительно возрастет предложение. Все это создаст предпосылки для укрепления маната, а это пока нежелательно. В стране есть надлежащие условия для укрепления национальной валюты. Доходы от продажи нефти превосходят объем оттока валюты из страны. В нынешних условиях манат имеет тенденции к подорожанию, но правительство не допускает этого, поскольку укрепление национальной валюты ограничит экспортные возможности страны и обусловит значительное поступление на местной рынок иностранной продукции. А это противоречит нынешним целям нашей страны. Так, государство задалось целью развивать ненефтяной сектор и повышать экспортные возможности в этой области.

Еще раз повторюсь, что Азербайджан сам испытывает проблему в этом вопросе, поэтому для нас вовсе нежелателен приток мигрантов. Мы можем принять весьма ограниченное число мигрантов. Даже при наличии достаточных финансовых средств экономика страны не осилит дополнительную проблему с мигрантами. Не стоит в этом контексте сопоставлять Азербайджан с Турцией и европейскими странами.

Экономист Парвиз Гейдаров: "Даже если будет наблюдаться приток мигрантов, это никак не повлияет на социальные выплаты граждан и налоговые сборы государства".

Даже если будет наблюдаться приток мигрантов, это никак не повлияет на социальные выплаты граждан и налоговые сборы государства. Средства Государственного фонда социальной защиты ориентированы на граждан страны, то есть государство не урежет их у своих граждан и не направит на содержание мигрантов. Такое недопустимо ни за рубежом, ни в Азербайджане. В такой ситуации выходит на повестку готовность государства к форс-мажорным обстоятельствам. Поэтому нашей стране целесообразно подготовиться к подобного рода ситуациям. Азербайджан обладает наибольшим финансовым потенциалом среди стран Южного Кавказа, поэтому очевидно, что при возникновении непредвиденных ситуаций в регионе мигранты ринутся не в Армению и Грузию, а в Азербайджан. Привлекательно в том числе и географическое расположение нашей страны. Несмотря на это, на мой взгляд, ожидание массового притока мигрантов в Азербайджан не отвечает реалиям".

Стоит отметить, что особое место среди прибывающих в Азербайджан мигрантов занимают трудовые мигранты.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, квота на трудовую миграцию определяется не по странам, а по сферам экономической деятельности: "По законодательству, иностранец или лицо без гражданства, желающие трудоустроиться в Азербайджанской Республике, должны получить разрешение на работу посредством своего работодателя. За получением разрешения на работу необходимо обратиться в Государственную миграционную службу Азербайджанской Республики. На основе данных Государственной миграционной службы Министерство труда и социальной защиты населения дает заключение о том, возможно или нет удовлетворить спрос за счет местного кадрового потенциала. Стоит отметить, что среди обращений за получением разрешения на работу преобладают обращения граждан Турции, Великобритании, Индии, Ирана и России.

Квота на трудовую миграцию определяется не по странам, а по сферам экономической деятельности. Более остальных квота выделяется на такие сферы экономической деятельности, как горнодобывающая промышленность, переработка и строительство. Квота на трудовую миграцию определяется в соответствии с "Порядком определения квоты трудовой миграции". Утвержденная квота на трудовую миграцию может быть увеличена или уменьшена в соответствии с колебаниями рынка труда. Квота на трудовую миграцию действует с 2010 года, и лишь раз за этот период была увеличена для 2011 года. Квота применяется в целях защиты местного рынка труда, регулирования участия в нем иностранцев и эффективного использования местного кадрового потенциала.

Как уже отмечалось, квота на трудовую миграцию определяется в соответствии с "Порядком определения квоты трудовой миграции". В связи с этим была сформирована госкомиссия, в которую вошли должностные лица Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Министерства образования, Государственной миграционной службы и Государственной нефтяной компании (SOCAR). Ежегодно комиссия представляет правительству предложения по квоте на трудовую миграцию на предстоящий год. Квота утверждается Кабинетом Министров.

При определении квоты в соответствии с требованиями этого Порядка разрабатываются предложения с учетом анализа состояния рынка труда, местного кадрового потенциала, спроса работодателей на иностранную рабочую силу, тенденций экономического развития страны и макроэкономических показателей. Утвержденная квота на трудовую миграцию в 2020 году составила 6740 человек".