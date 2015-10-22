​Вице-президент Всемирного банка посетит Баку

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером начнется официальный визит в Азербайджан вице-президента Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирила Мюллера.
Как сообщили Report в бакинском офисе ВБ, визит завершится в субботу.
В ходе визита в рамках знакомства с регионом С.Мюллер встретится с официальными лицами Азербайджана. Он также представит нового директора ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембо.
Отметим, что С.Мюллер занял пост вице-президента в сентябре этого года.
Tural İbadlıАвтор новости