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    ​Вице-президент Всемирного банка посетит Баку

    Сирил Мюллер встретится с официальными лицами Азербайджана

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером начнется официальный визит в Азербайджан вице-президента Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирила Мюллера. 

    Как сообщили Report в бакинском офисе ВБ, визит завершится в субботу.

    В ходе визита в рамках знакомства с регионом С.Мюллер встретится с официальными лицами Азербайджана. Он также представит нового директора ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембо.

    Отметим, что С.Мюллер занял пост вице-президента в сентябре этого года. 

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