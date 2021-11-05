О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться

Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться Отчет Doing business Всемирного банка был очень важным в мои годы во ВБ.
Финансы
5 ноября 2021 г. 09:53
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться

Отчет Doing business Всемирного банка необходимо продолжить публиковать, он важен с точки зрения стандарта для экономик стран мира.

Об этом заявил Report бывший вице-президент Всемирного банка Матс Карлссон, ныне профессор Колумбийского университета, в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.

"Отчет Doing business Всемирного банка был очень важным в мои годы работы во Всемирном банке (ВБ)", - заявил он.

По мнению Карлссона, это необходимо для того, чтобы был мировой стандарт информации о состоянии бизнес-сферы в мире.

"Вы всегда можете обсудить, что именно и как вы измеряете, но важно, чтобы многосторонность отслеживалась на сравнительном уровне", - считает Карлссон.

Всемирный банк в сентябре решил приостановить подготовку отчета из-за серьезных подозрений, что его авторы допустили серьезные нарушения, занизив рейтинги одних стран, и наоборот, представив в лучшем виде ситуацию в других. Так рейтинги Китая и Саудовской Аравии были завышены. Азербайджан оказался в числе тех, кому наоборот рейтинги занизили.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Former WB vice president: Publication of Doing Business report should continue

Экслюзивные новости

Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi