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Вице-президент Турции: В 2026 году ожидаем инфляцию на уровне 8,5%

Вице-президент Турции: В 2026 году ожидаем инфляцию на уровне 8,5% Инфляция в Турции в течение трех лет снизится с 65% до 8,5%.
Финансы
6 сентября 2023 г. 16:45
Вице-президент Турции: В 2026 году ожидаем инфляцию на уровне 8,5%

Инфляция в Турции в течение трех лет снизится с 65% до 8,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в Анкаре во время обнародования среднесрочной экономической программы, рассчитанной на три года.

"Прогноз инфляции на конец этого года составляет 65%, 33% - на 2024 год и 15,2% - на 2025 год. В соответствии с целевыми показателями нашего плана показатель инфляции на 2026 год определен на уровне 8,5%", - сказал он.

По его словам, уже в этом году правительство рассчитывает на то, что доход на душу населения в Турции составит 12 415 долларов.

"В среднесрочной перспективе мы намерены снизить безработицу до однозначных значений. Уверены, что добьемся темпов роста, которые на полтора пункта превысят темпы роста мировой экономики. Ежегодный рост нашей экономики, как ожидаем, будет 4,5% ", - сказал Йылмаз.

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Версия на английском языке Türkiye's inflation expected at 8.5% in 2026, vice president says

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