Вице-президент MIGA прибудет в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря в Азербайджан прибудет с визитом Кейко Хонда, исполнительный вице-президент и главный исполнительный директор Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA), входящего в Группу Всемирного банка.

По полученной Report информации, в ходе однодневного визита К. Хонда встретится с президентом Ильхамом Алиевым, министром финансов Самиром Шарифовым и другими официальными лицами, входящими в экономический блок правительства.

Напомним, что в декабре 2016 года Совет директоров MIGA утвердил гарантии на инвестиции в Трансанатолийский трубопровод (TANAP) в размере 1,2 млрд долларов.