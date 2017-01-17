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    Вице-президент Исламского банка развития прибывает в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Визит завершится 19 января

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Исламского банка развития (IDB) Сайед Ага сегодня вечером прибудет в Азербайджан. 

    Как сообщил Report источник в министерстве финансов, двухдневный визит завершится 19 января.

    Ожидается, что С.Агу примет президент Ильхам Алиев, также он встретится с министрами финансов и экономики, председателем Центробанка и председателем Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

    По информации, основной целью визита является обсуждение проектов, финансируемых банком в Азербайджане. 

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