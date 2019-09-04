​Вице-президент IFC прибудет в Баку в конце сентября

25 сентября вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) Ганс Питер Ланкес прибудет в Баку.

Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита Ланкес планирует встретиться и провести обсуждения с руководителями структур, входящих в экономический блок правительства Азербайджана.

Кроме того, ожидается участие вице-президента в международной конференции по инвестициям Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Отметим, что Ганс Питер Ланкес является вице-президентом IFC по экономикам и развитию частного сектора с 2017 года.

Азербайджан является членом IFC с 1995 года, и на сегодняшний день корпорация предоставила Азербайджану кредиты без госгарантий в размере 500 млн долларов для 72 проектов. Из них 56 были долгосрочными проектами. IFC также предоставила 80 млн долларов в рамках своей программы поддержки торговли и 250 млн долларов для проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Входящая в Группу Всемирного банка корпорация владеет 4,2% акциями AGBank и 16,6% - Access Bank.