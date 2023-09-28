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Вице-президент: EIB выделит 45 млрд евро на проекты по ускорению энергоперехода

Вице-президент: EIB выделит 45 млрд евро на проекты по ускорению энергоперехода Европейский инвестиционный банк (EIB) выделит 45 млрд евро в период до 2027 года с финансированием до 75% для каждого проекта по ускорению энергетического перехода.
Финансы
28 сентября 2023 г. 18:05
Вице-президент: EIB выделит 45 млрд евро на проекты по ускорению энергоперехода

Европейский инвестиционный банк (EIB) выделит 45 млрд евро в период до 2027 года с финансированием до 75% для каждого проекта по ускорению энергетического перехода.

Как передает Report, об этом сказала вице-президент ЕИБ Джельсомина Виглиотти, выступая на Энергетическом саммите в Италии.

"Мы ожидаем, что эти средства будут способствовать инвестициям на сумму 150 млрд евро. Мы пересмотрели свое отношение к финансированию крупных нефтегазовых компаний [ранее не планировалось], так как поняли, что только компании такого калибра, как Eni и другие компании нефтегазового сектора, имеют финансовые возможности инвестировать в возобновляемые источники энергии со значительными ресурсами там, где есть проекты с высокой инновационной ценностью", - сказала Д. Виглиотти.

По ее словам, EIB также пересмотрел лимиты риска в отношении крупных коммунальных предприятий: "Многое может произойти за счет энергоэффективности, конечная цель — использовать меньше энергии. По оценкам Европейской комиссии, при уменьшении энергопотребления на 1% мы сможем значительно сократить импорт газа из России. Это область, на которой мы хотим сосредоточиться".

Она добавила, что в секторе морской ветроэнергетики все еще имеются отставания: "Мы думаем, что в нашей стране [Италии] тоже есть возможности, есть значительный потенциал производства зеленой энергии. Однако у нас все еще есть серьезные проблемы со стоимостью зеленого водорода. Но рост спроса и производства может восполнить дефицит его незеленых видов. Наибольший потенциал имеют проекты крупных производств, потребляющих много энергии. В Италии испытания стоят дороже, чем в других странах, но предпринимаются важные усилия в этом направлении".

Отметим, что EIB действует в рамках Европейской политики соседства, Восточного партнерства и других двусторонних соглашений ЕС. На сегодня банк инвестировал в Азербайджан более 96 млн евро. Текущий размер активного кредитного портфеля EIB в Азербайджане составляет 26 млн евро.

Кроме того, EIB выделил 1 млрд евро на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Эти средства предназначены для финансирования доли компании турецкой BOTAS Petroleum Pipeline Corporation в TANAP.

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