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Вице-президент ЕБРР посетит Азербайджан

Вице-президент ЕБРР посетит Азербайджан Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству  Марк Боуман и управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне совершат визит в страны Южного Кавказа с 16 по 19 января.
Финансы
13 января 2023 г. 13:16
Вице-президент ЕБРР посетит Азербайджан

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству  Марк Боуман и управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне совершат визит в страны Южного Кавказа с 16 по 19 января.

Как передает Report со ссылкой на банк, сначала посетив Армению, затем Грузию, гости приедут в Азербайджан.

Визит последовал за недавней поездкой президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо по Кавказу в сентябре прошлого года. Цель поездки – обсуждение предстоящих проектов как в частном, так и в государственном секторах. В повестке дня также обсуждаются вопросы финансовой устойчивости, реформы политики и подготовки к предстоящим новым страновым стратегиям банка.

В рамках визита в Азербайджан состоятся встречи с правительством, в Центробанке, представителями дипломатического сообщества, международными партнерами по развитию и существующими бизнес-клиентами банка.

С момента начала своей деятельности на Кавказе в 1992 году ЕБРР инвестировал более 10 млрд евро в более чем 650 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах региона, при этом большая часть этих инвестиций приходится на частный сектор.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития на сегодняшний день инвестировал в Азербайджан в общей сложности 3,656 млрд евро в 185 проект в Азербайджане. Доля частного сектора в инвестиционном портфеле ЕБРР составляет 14%.

В настоящее время в текущем портфеле банка по Азербайджану 33 активных проекта. Портфель по этим проектам составляет 836 млн евро.

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