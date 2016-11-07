Вице-президент Азиатского банка развития прибудет в Азербайджан

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венчай Жанг 14 ноября прибудет с визитом Азербайджан. Как сообщает Report, визит представителя АБР продлится два дня.

По информации, в ходе визита запланированы встречи В.Жанга с официальными лицами правительства, на которых будут обсуждаться перспективы сотрудничества между Азербайджаном и АБР.

Отметим, что В.Жанг в последний раз был в Азербайджане в мае 2015 года на 48-м ежегодном заседании Совета директоров АБР.