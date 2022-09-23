Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР), с которым Азербайджан сотрудничает с 1999 года, улучшил свои прогнозы по развитию страны на этот год с учетом постепенного перехода мира в постпандемический период. Причем основным двигателем роста экономики становится ненеф

Азиатский банк развития (АБР), с которым Азербайджан сотрудничает с 1999 года, улучшил свои прогнозы по развитию страны на этот год с учетом постепенного перехода мира в постпандемический период. Причем основным двигателем роста экономики становится ненефтяной сектор.

Report представляет интервью с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шихин Ченом, который рассказал о прогнозах банка по развитию нашей страны на кратко- и среднесрочную перспективу и планах по сотрудничеству между АБР и Азербайджаном.

- Каковы ваши ожидания по экономическому росту в Азербайджане на этот и последующий год и какие рекомендации вы могли бы дать правительству, учитывая имеющуюся глобальную экономическую и политическую нестабильность?

- В первой половине года ВВП Азербайджана вырос и составил примерно 6,2%. В сравнении с тем же периодом прошлого года (2,1%), прослеживается серьезный рост, прежде всего за счет ненефтяного сектора экономики. Я считаю, что это хороший показатель. Кроме того, также сильны спрос и потребление внутри страны.

Учитывая это, наши ожидания по росту ВВП Азербайджана составляют примерно 4,2% на этот год и 2,8% - на будущий. Это связано с некоторой нестабильностью в мире. Учитывая глобальный контекст, подобные прогнозы имеет некоторую неопределенность.

Правительство, на мой взгляд, приняло ряд мер по улучшению ситуации, что на мой взгляд, позитивный момент. Кроме того, в Азербайджане есть много потенциальных сфер, которые могут поддержать рост экономики.

Во-первых, это "зеленый рост", на который стратегически нацелено правительство, к примеру, возобновляемые источники в энергетическом секторе, а также энергоэффективность.

Второе направление – развитие человеческого капитала. АБР готовит программу профессионально-технического образования совместно с Азербайджаном. Мы видим огромный потенциал для развития навыков. Человеческий капитал, образование, здравоохранение и социальная область имеют значительный потенциал для дальнейшего развития.

Третьей важной потенциальной сферой является региональное сотрудничество, развитие всех видов коммуникаций и связей.

Объединяя эти факторы вместе, мы очень позитивно оцениваем будущее средне- и долгосрочное развитие Азербайджана. Эти факторы могли бы поддержать устойчивый рост в стране во время глобальной экономической нестабильности.

- Как продвигается работа над новой стратегией сотрудничества между Азербайджаном и АБР? Какие области она будет охватывать и каков будет бюджет для поддержки проектов в стране, включая, в том числе, частный сектор?

- Как вы знаете, текущая стратегия партнерства АБР с Азербайджаном завершится в следующем году. Мы обсуждаем с правительством разработку новой программы, которая будет охватывать временной промежуток с 2024 по 2028 год.

В целом, новая программа партнерства будет полностью равняться на госстратегию развития страны на 2022-2026г оды и собственную стратегию АБР до 2030 года.

Мы фокусируемся на каждой отдельной стране, чтобы понимать, как мы можем работать вместе. Также прилагаем много усилий для внедрения инновационных решений и интеграции этих решений не только в государственный, но и в частный сектор, чтобы получить синергию. Я думаю, это и есть наши цели.

Что касается областей будущего сотрудничества, мы рассматриваем зеленый рост; изменение климата, как с точки зрения смягчения его последствий, так и с точки зрения адаптации. Важным является приложение усилий в развитие солнечной и ветровой энергетики для сокращения выбросов парниковых газов. В части адаптации к новым условиям в связи с климатическими изменениями рассматриваются проекты, например, по улучшению орошения.

Другая область касается гендерных вопросов. Мы рассматриваем возможности улучшения гендерной ситуации, в связи с этим наша стратегия будет включать также оказание поддержки женщинам и девушкам.

Как я упомянул ранее, АБР поддерживает также частный сектор, кроме того, очень важной сферой является цифровизация и высокие технологии.

Возвращаясь к бюджету, могу сказать, что выделение средств АБР будет зависеть от готовности каждого отдельного проекта. Для государственного сектора мы будем поддерживать проекты с высокой степенью готовности. Для частного сектора - все будет зависеть от рыночных условий, поэтому наша команда будет работать с правительством Азербайджана.

Мы будем работать над улучшением наших операций, и если мы можем делать лучше и больше - будем.

- Как вы оцениваете инвестиционный климат в Азербайджане? Каковы рекомендации АБР, чтобы сделать его более привлекательным?

- Исторически нефтегазовый сектор в Азербайджане был источником привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы также видим, как государство успешно стимулирует частный сектор, который, в свою очередь, обеспечил рост в сельском хозяйстве, транспорте, логистике и туризме. Было принято много мер для развития возобновляемых источников энергии в стране.

Но по-прежнему есть препоны на пути дальнейшего улучшения инвестиционной среды. Например, можно было бы рассмотреть дополнительные меры в налоговой и таможенной политике, ряд других реформ тоже мог бы быть полезен.

Мы можем приложить совместные усилия в диверсификацию экономики, особенно в ненефтяном секторе и промышленности, которые имеют неограниченный потенциал роста.

Как я говорил ранее, Азербайджан может увеличить активность для привлечения инвестиций во многих областях, таких как зеленый рост, высокие технологии, цифровизация, а также в сферах развития человеческого капитала, образования, здравоохранения и социальной защиты. Мы можем приложить здесь совместные усилия. Вдобавок к этому, не стоит забывать и про развитие трансграничной инфраструктуры.

Из-за пандемии COVID и глобальных проблем, таких как инфляция, страны-члены АБР прилагают много сил для поддержки уязвимых групп населения. Таким образом, бюджетная консолидация и стабильность требуют большего внимания, потому что, поддерживая бедные и уязвимые группы, нельзя ставить под угрозу инвестиции в некоторые ключевые секторы. Социальная защита требует больших расходов, и государство должно найти баланс между поддержкой уязвимых и поддержкой экономического развития. Эти факторы могут помочь для создания хорошего климата для инвестиций.

В дополнении к этому, хочу сказать, что частный сектор очень важен для экономики и привлечения инвестиций, поэтому мы продолжим наши усилия по облегчению ведения бизнеса.

Одной из хороших мер могло бы стать принятие закона о государственно-частном партнерстве, который проложит путь к повышению доверия к частному сектору и укрепит партнерские отношения между этими секторами с точки зрения распределения рисков.

- Какое место мог бы занять Азербайджан в дальнейшем усилении регионального сотрудничества?

- В настоящее время ситуация с глобальным экономическим сотрудничеством очень неопределенна, поэтому для движения вперед мы должны усилить региональное сотрудничество, которое поможет вместе преодолеть проблемы.

Азербайджан играет важную роль в региональном партнерстве и прикладывает много усилий для этого, включая CAREC (Центральноазиатская программа экономического сотрудничества). В прошлом году он председательствовал на встрече министров CAREC.

Азербайджан должен продолжить усилия для поддержки и продвижения регионального сотрудничества и интеграции. Это может существенно помочь не только самой стране, но и всему региону.