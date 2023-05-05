Вице-президент АБР: Страны CAREC в 2022 году инвестировали 9 млрд долларов

Общие инвестиции в рамках программы Программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC) по итогам прошлого года достигли около 47 млрд долларов США.

Общие инвестиции в рамках программы Программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC) по итогам прошлого года достигли около 47 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сказал замдиректор Азиатского банка развития (АБР) Шисинь Чэнь на 56-ом ежегодном заседании Совета управляющих АБР в городе Инчхон (Южная Корея).



По его словам, из этих средств 17 млрд долларов было направлено АБР, около 21 млрд долларов США — другими европейскими партнерами и 9 млрд долларов США — правительствами государств-участников CAREC.

Ш. Чэнь считает, что Азии необходима скоординированная работа и быстрая адаптация к экономическим условиям.



Согласно заявлениям, в 2023 году АБР планирует инвестировать в основном в проекты энергетики, сельского хозяйства и транспорта.



В частности, в рамках программ для Центральной и Западной Азии предусматривается внедрение сельскохозяйственной практики с учетом климатической повестки, улучшение системы здравоохранения, системы предупреждения стихийных бедствий, разработка общей системы видения изменения климата CAREC.

Согласно исследованию АБР, до 10% культивированных земель, больших площадей пастбищ и некоторых лесных территорий в Центральной Азии подвержены деградации и опустыниванию.



Напомним, что в число стран-участниц CAREC входят Афганистан, Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.